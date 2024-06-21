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Израиль заявил о серьезных последствиях признания Палестины Арменией

Израиль предупредил Армению о негативном влиянии признания Палестины

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Признание государственности Палестины Арменией может оказать пагубное влияние на отношения с Израилем. Об этом заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Признание Арменией палестинского государства является призом для террористов <...> из ХАМАС и других палестинских группировок. Этот шаг будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении», – отметил дипломат.

21 июня МИД Армении заявил, что власти страны приняли решение признать Государство Палестина, подтвердив таким образом приверженность международному праву, суверенитету и мирному сосуществованию народов. После этого МИД Израиля вызвал посла Армении в стране «для объявления строгого выговора».

17 июня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что членство Палестины в ООН позитивно скажется на переговорах между палестинцами и израильтянами.

Ранее Макрон назвал несвоевременным признание Палестины.

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