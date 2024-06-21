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Представитель ЮАР раскрыл планы на проходящий форум БРИКС в Казани

Представитель ЮАР Джоэль: на форуме БРИКС в Казани хотим узнать о переработке ТКО

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Themba Hadebe/AP

БРИКС дает странам большие возможности для развития, позволяет обмениваться опытом и ресурсами, заявил представитель делегации ЮАР, мэр округа Лимпопо Ланс Джоэль. В беседе с «Пятым каналом» он назвал проходящий в эти дни в Казани международный форум городов стран БРИКС+ еще одной возможностью роста, заявив о планах изучить технологии Татарстана по переработке отходов.

«Очевидно, что БРИКС — это путь вперед, — заявил Джоэль. — Я думаю, все участницы видят эти возможности в первую очередь в плане экономики — экономический рост очень важен для каждой страны».

Он рассказал о планах перенять опыт Татарстана в сфере переработки отходов, отметив, что в ЮАР это большая проблема – мусорные свалки переполнены, а переработка не внедрена. По этой причине отходы складируют вдоль дорог, в жилых районах.

В то же время в Казани в этой сфере проводится большая работа – во дворах столицы республики созданы контейнерные площадки для сбора разных видов отходов и из последующей переработки. Из собранного вторсырья создают скамейки и урны для общественных пространств. По словам представителя ЮАР, делегация африканского государства хочет на форуме узнать подробности технологии, а также изучить возможности переработки ТКО в электроэнергию.

Помимо этого, Джоэль отметил внедренную в Казани технологию по очистке воды, образующей осле снега и дождей, заявив о планах изучить ее.

Напомним, сегодня в Казани открылся международный форум городов стран БРИКС+, участие в котором принимают более 200 глав городов из 21 страны. В числе прочего, сообщалось о планах подписать соглашение о сотрудничестве Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) с Бразилией, ЮАР и Эфиопией. в Казани на Форуме городов стран БРИКС+. Об этом сообщили в ассоциации.

Мэр Ессентуков ранее рассказал об ожиданиях от форума городов стран БРИКС+.

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