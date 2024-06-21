Суд по делу главу Гагаузии Евгении Гуцул в деле, по которому ее обвиняют в финансированию оппозиционной молдавской партии «Шор», перенесен на 26 июня. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«По состоянию здоровья я не смогла принять участие в судебном заседании. Следующее заседание состоится 26 июня», — сообщила Гуцул.

Также она поблагодарила сторонников за поддержку у здания суда и акцию протеста.

До этого Гуцул сообщила, что президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине.

В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Молдавия за последние четыре года нахождения европейцев во власти страны потеряла свыше 15% населения.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее Гуцул предрекла восстание в Молдавии в случае объединения с Румынией.