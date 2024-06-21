Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гуцул сообщила о переносе суда по ее делу

Заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул перенесено по состоянию ее здоровья

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Суд по делу главу Гагаузии Евгении Гуцул в деле, по которому ее обвиняют в финансированию оппозиционной молдавской партии «Шор», перенесен на 26 июня. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«По состоянию здоровья я не смогла принять участие в судебном заседании. Следующее заседание состоится 26 июня», — сообщила Гуцул.

Также она поблагодарила сторонников за поддержку у здания суда и акцию протеста.

До этого Гуцул сообщила, что президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине.

В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Молдавия за последние четыре года нахождения европейцев во власти страны потеряла свыше 15% населения.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее Гуцул предрекла восстание в Молдавии в случае объединения с Румынией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами