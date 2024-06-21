Нетаньяху рассказал о серьезных проблемах с США

Израиль и США пока не смогли решить серьезные проблемы относительно поставок американского оружия еврейскому государству. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Punchbowl News.

«Сюда приезжал президент Байден, он послал две авианосные группы, дал нам ценную помощь, боеприпасы и оружие с начала войны. Я ценю это. И я остаюсь благодарным. Несколько месяцев назад мы начали понимать, что у нас возникли серьезные проблемы», - отметил Нетаньяху.

По его словам, стороны так и не смогли урегулировать возникшие разногласия после начала сокращения поставок Израилю американского оружия. «Мы пытались сгладить это сокращение поставок. И мы не смогли это решить», - подчеркнул премьер.

По его оценке, продолжение сотрудничества Израиля с США и поставки вооружений имеют решающее значение для еврейского государства.

До этого Нетаньяху заявил о готовности терпеть персональные нападки при условии, что еврейское государство продолжит получать от Соединенных Штатов необходимую военную помощь.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Ранее в Совфеде отреагировали русской поговоркой на ссору между Израилем и США.