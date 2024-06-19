В Совфеде отреагировали русской поговоркой на ссору между Израилем и США

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал поговоркой «милые бранятся, только тешатся», комментируя информацию о том, что Белый дом отменил встречу между представителями США и Израиля из-за претензий Биньямина Нетаньяху о недостаточной военной поддержке. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что у Вашингтона нет выбора в вопросе помощи еврейскому государству.

«Милые бранятся, только тешатся. У Нетаньяху есть глубокое убеждение в том, что единственная роль США на Ближнем Востоке — поддерживать его политику, какой бы она ни была. США пытаются маневрировать, но в итоге все сводится к неизменной поддержке, уровни которой могут слегка варьироваться, но не сильно», — написал Пушков.

По словам парламентария, Вашингтон создал себе «три точки отсутствия выбора», создав «явную перегрузку». Речь идет об Украине, Израиле и Тайване, уточнил сенатор.

Как пишет Axios, в администрации Джо Байдена оказались недовольны «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросе военной поддержки Израиля.

Как следует из текста, советник Джо Байдена Амос Хохштейн лично встретился с премьер-министром Израиля, заявив о неприемлемости записанного видеообращения и подобных обвинений в адрес США.

Ранее Байден объяснил, почему Нетаньяху может затягивать войну в Газе.