Евросоюз хочет приостановить визиты на высоком уровне с Грузией

Евросоюз продумывает возможность приостановки визитов на высоком уровне в Грузию из-за введенного в стране закона об иноагентах. Об этом сообщает портал Euractiv.

«В рамках немедленных краткосрочных мер документ предлагает приостановку двусторонних визитов на высоком уровне... паузу в обсуждениях, переговорах и подписании двусторонних соглашений в качестве немедленной реакции на текущую ситуацию», — следует из сообщения.

При этом сообщалось, что Евросоюз также хочет приостановить встречи по соглашению об ассоциации в рамках немедленных мер.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза 24 июня обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия закона об иностранных агентах.

3 июня спикер грузинского парламента Папуашвили подписал так называемый закон об иноагентах, завершив процесс его принятия в стране. Теперь иноагентами в Грузии будут считать тех, кто получает из-за рубежа более 20% от общего объема финансирования за год. В Госдуме РФ заявили «Газете.Ru», что, приняв этот закон, Грузия проголосовала за суверенитет и национальные интересы, «против навязываемой Западом насильственной «украинизации». А в самой республике уже более 100 организаций заявили, что не собираются регистрироваться в реестре иноагентов, считая, что этот «российский закон» «убьет демократию».

Ранее глава МИД Грузии заявил, что страна держит курс в Евросоюз и НАТО.