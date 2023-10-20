Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, не просила ли первая леди Украины Елена Зеленская американскую компанию Google об особенном отображении на картах бутиков Cartier. Так в своем Telegram-канале она отреагировал на информацию о том, что жена украинского лидера обратилась к представителям фирмы с требованием по Крыму.

«Зеленская попросила представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика. А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» — написала Захарова.

Информация о встрече Зеленской с представителями Google появилась 20 октября. Помимо требований по отображению Крыма, первая леди Украины попросила компанию о «дерусификации» их поисковой выдачи для тех, кто заходит на сайт с украинской территории, и отключить привязку республики в YouTube к региону СНГ.

Ранее в США предрекли Украине потерю Одессы и Харькова.