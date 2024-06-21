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В Совфеде оценили позицию Орбана по отправке миссии НАТО на Украину

Сенатор Карасин назвал здравой позицию Орбана по миссии НАТО на Украине

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Marton Monus/Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от участия в миссии НАТО на Украине говорит о его здравой позиции. Его слова приводит «Лента.Ru».

«Это лишь подтверждает принципиальную и, на мой взгляд, здравую позицию Орбана, которая вообще касается всех мероприятий Запада, НАТО, Евросоюза, которые направлены на эскалацию напряженности в Европе и не только — в международных делах в целом», — заявил Карасин.

Парламентарий подчеркнул, что премьер Венгрии проявляет постоянство, достойное уважения, отказываясь идти на военные авантюры, которые грозят всему миру. Хотелось бы, чтобы подобных политиков на Западе становилось все больше, указал сенатор.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия.

Ранее Орбан назвал безнадежным стремление Запада победить Россию.

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