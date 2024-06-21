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Орбан назвал безнадежным стремление Запада победить Россию

Орбан: стремление США и Германии победить Россию на Украине безнадежно

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремление Запада во главе с Соединенными Штатами при поддержке Германии нанести поражение России безнадежно и обойдется высокой ценой. Его слова приводит радиостанция Kossuth.

«Ситуация выглядит так, что западный мир хочет победить Россию с помощью Германии под руководством Соединенных Штатов. Думаю, что это безнадежно», — сказал Орбан.

По его словам, даже если Запад добьется успехов, что не просматривается «в реалистичных очертаниях», ему придется заплатить столь высокую цену, что это того не стоит.

В эфире он возложил на Россию ответственность за начало боевых действий, в то же время отметив, что главной причиной конфликта стало стремление Украины стать членом НАТО. Премьер Венгрии подчеркнул, что «эта война идет из-за Севастополя, где на выходе в Черное море будет флаг НАТО или российский флаг».

«Русские говорят, что теперь там развевается российский флаг, и они не хотят менять его на флаг НАТО и не хотят, чтобы там была граница со странами НАТО», — указал Орбан.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам.

Ранее Орбан заговорил футбольной терминологией о конфликте на Украине.

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