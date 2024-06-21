Путин заявил о готовности РФ к диалогу с НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом он сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов, которая проходит в Кремле.

По его словам, РФ готова широко обсуждать ключевые, жизненно важные вопросы безопасности как со своими коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС, так и с другими международными объединениями, среди которых «европейские и натовские».

«Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», — приводит слова Путина ТАСС.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Североатлантического альянса стремятся помешать созданию евразийской системы безопасности, однако ее формирование неминуемо.

14 июня президент РФ в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

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