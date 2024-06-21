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В Черногории задержан гражданин РФ по запросу США

ТАСС: в Черногории задержали россиянина по запросу американских властей

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Depositphotos

Гражданин РФ задержан в Черногории по запросу США, о причинах инцидента не сообщается, российское консульство не получало уведомлений. Об этом заявил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в обращении к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, которое есть в распоряжении агентства ТАСС.

«Из средств массовой информации нам стало известно об аресте на территории Черногории по запросу американских властей гражданина РФ», — отметил он.

Мельников добавил, что на данный момент какой-либо дополнительной информации относительно инцидента нет.

По его словам, согласно общепринятым нормам при задержании гражданина консульству в течение трех дней с момента задержания отправляется уведомление об его аресте или содержании под стражей. Мельников сообщил, что соответствующих уведомлений российская сторона не получала.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял, что Культурный центр Российской Федерации в Черногории полностью прекратил свою деятельность.

Ранее российского дипломата объявили персоной нон грата в Румынии.

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