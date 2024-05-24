Российского дипломата объявили персоной нон грата в Румынии

Румынские власти объявили дипломата российского посольства нежелательным лицом на территории страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД Румынии.

«Румынские власти приняли решение объявить персона нон грата на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе.

До этого депутат-консерватор Тобиас Эллвуд предложил в палате общин британского парламента рассмотреть возможность отзыва посла России Андрея Келина из Соединенного Королевства в свете событий вокруг Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что в Черногории прекращена работа Русского дома.