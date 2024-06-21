Япония организует международную встречу по Украине

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что Токио в 2025 году проведет международную встречу, посвященную разминированию Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Как об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине в будущем году», — сказала Камикава.

Она напомнила, что Япония активно работает в области противодействия противопехотным минам. Речь идет о предоставлении оборудования для разминирования, техническом сотрудничестве, просветительской деятельности и помощи пострадавшим от взрывных устройств, уточнила глава МИД.

Камикава подчеркнула, что Япония на протяжении многих лет сотрудничает в этой области с Камбоджой, и на территории этой страны проходили обучение сотрудники МЧС Украины.

До этого сообщалось, что Япония подпишет с Украиной договор о поддержке на срок в 10 лет. В соглашении идет речь о предоставлении Украине «нелетальных» средств помощи, а также поставках материалов, оборудования и обучении персонала. Также Токио предлагает Киеву обеспечить лечение украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что австралийский миллиардер выделит Украине деньги на разминирование сельхозугодий.