Австралийский миллиардер выделит Украине деньги на разминирование сельхозугодий

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест объявил о намерении выделить $3,3 млн на обезвреживание мин на Украине. Об этом сообщает РБК.

Благотворительный фонд Minderoo Foundation, возглавляемый бывшей женой миллиардера, отправит 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на «обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их безопасными для фермеров».

В настоящее время состояние Форреста составляет $19,8 млрд (95-е место в глобальном рейтинге миллиардеров). В Австралии его опережает только исполнительный директор крупной горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джина Райнхарт.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Форрест заявил о намерении выделить около $500 млн на восстановление экономики Украины после окончания там военного конфликта.

27 февраля Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд в течение четырех лет.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад.