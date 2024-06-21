В Китае ответили на слова посла США в Грузии о финансировании Пекином ВС РФ

Посольство Китайской Народной Республики (КНР) в Грузии раскритиковало заявление посла США Робин Данниган о том, что Компартия Китая, владеющая компанией, планирующей построить Анаклийский порт на Черном море, якобы финансирует российскую армию. Об этом сообщает газета «Взгляд».

В заявлении китайской дипмиссии подчеркивается, что американский посол в Грузии «не проявила профессионализм», делая столь громкие заявления.

«Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», — заявили в посольстве Пекина в Тбилиси.

Данниган заявляла, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в компании СССС, которая будет строить Анаклийский порт, якобы финансирует Вооруженные силы России.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство порта в Анаклиа.

Ранее премьер Грузии ответил на критику США по поводу сотрудничества с Китаем.