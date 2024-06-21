Песков оценил визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Государственные визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам были очень насыщенными и результативными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент прилетел в Москву утром 21 июня. «Завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что «повестка дня была очень насыщенная, и поездки были результативные».

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Уже вечером 19 июня президент прилетел во Вьетнам. 20 июня Путин принял участие в переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом. Российский лидер назвал продуктивными переговоры То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем и заявил о хороших перспективах развития отношений двух стран.

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