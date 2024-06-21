Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили слова Путина о необходимости «идти до конца»

Песков согласился со словами Путина о необходимости «идти до конца» в рамках СВО

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков согласился со словами российского президента Владимира Путина, который призвал «не бояться идти до конца». Он прокомментировал высказывание главы государства в ходе регулярного брифинга.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что недавно Путин заявил о необходимости «не бояться идти до конца». Песков пояснил, что российский лидер имел в виду проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и достижение всех поставленных в ее рамках задач.

«Естественно, в контексте СВО и достижения наших целей», — сказал пресс-секретарь Кремля.

20 июня российский лидер провел пресс-конференцию по итогам официального визита во Вьетнам, в ходе которой прокомментировал желание западных стран нанести РФ стратегическое поражение. Как отметил президент, США и их союзники совершают «очередную большую ошибку».

Путин отметил, что для России стратегическое поражение означает прекращение существования ее государственности и тысячелетней истории. В связи с этим Москве нет смысла бояться и лучше тогда «идти до конца», резюмировал глава государства.

Ранее президент РФ заявил о непобедимости страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами