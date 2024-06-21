В Кремле оценили слова Путина о необходимости «идти до конца»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков согласился со словами российского президента Владимира Путина, который призвал «не бояться идти до конца». Он прокомментировал высказывание главы государства в ходе регулярного брифинга.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что недавно Путин заявил о необходимости «не бояться идти до конца». Песков пояснил, что российский лидер имел в виду проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и достижение всех поставленных в ее рамках задач.

«Естественно, в контексте СВО и достижения наших целей», — сказал пресс-секретарь Кремля.

20 июня российский лидер провел пресс-конференцию по итогам официального визита во Вьетнам, в ходе которой прокомментировал желание западных стран нанести РФ стратегическое поражение. Как отметил президент, США и их союзники совершают «очередную большую ошибку».

Путин отметил, что для России стратегическое поражение означает прекращение существования ее государственности и тысячелетней истории. В связи с этим Москве нет смысла бояться и лучше тогда «идти до конца», резюмировал глава государства.

Ранее президент РФ заявил о непобедимости страны.