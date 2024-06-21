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Песков оценил важность диалога России и США

Песков заявил, что диалог России и США крайне востребован, проблемы копятся

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о том, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

«Те, кто об этом говорил, не внимательно следили за предыдущими заявлениями президента России. Он сказал, что мы готовы к диалогу с США, но только к комплексному диалогу. В том числе, в связи с ситуацией на Украине. Диалог крайне востребован, он нужен, проблемы копятся», — заявил представитель Кремля.

21 июня РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ) сообщило, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями.

Таким образом в Вашингтоне прокомментировали одно из заявлений Владимира Путина, сделанное в ходе пресс-конференции 20 июня. Тогда глава государства допустил возможность внесения изменений в ядерную доктрину страны. Тем не менее он уточнил, что пока Москва не нуждается в возможности нанесения превентивных ядерных ударов.

При этом представитель СНБ подчеркнул, что США никогда не связывали диалог по этим вопросам с украинским кризисом.

Ранее Медведев назвал условие для переговоров с США.

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