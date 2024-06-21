В Кремле спрогнозировали, будут ли США давить на Вьетнам из-за дружбы с РФ

Соединенные Штаты будут оказывать давление на Вьетнам в связи с дружбой этой страны с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отметил, что все обсуждения, которые состоялись в ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, и все итоги этой поездки направлены на то, чтобы дополнить импульс сотрудничества между странами.

Представитель Кремля добавил, что переговоры носили предметный характер. По его словам, предстоит работа на экспертном деловом уровне.

«То, что США будут оказывать давление на всех партнеров, не вызывает сомнения. Но то сотрудничество, которое предлагаем мы, лишено конфронтации с третьими странами», — отметил Песков.

Госдеп США после визита Путина во Вьетнам заявил о намерении отправить в эту азиатскую страну помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Целью визита Вашингтон назвал намерение подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

CNN сообщал, что визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам демонстрирует провал попыток Запада изолировать Россию, поскольку Москва наращивает контакты с дружественными странами и пытается сформировать новый глобальный миропорядок.

Ранее Белый дом заявил о желании получить информацию от Вьетнама о визите Путина.