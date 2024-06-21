В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визит Путина в КНДР и Вьетнам

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию третьих стран на визит президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

«С одной стороны, она достаточно предсказуемая. Любая внешнеполитическая активность России воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западного устремления. С одной стороны, она предсказуемая, с другой — вызывает непонимание. Отношения с нашими партнерами не направлены против третьих стран. Направлены исключительно на рост благосостояния стран, с которыми взаимодействуем», — сказал представитель Кремля.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. В ходе встречи северокорейский лидер, в частности, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

По итогам этих переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ.

20 июня президент России посетил Вьетнам.

После поездки Путина в КНДР МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.