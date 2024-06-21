Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визит Путина в КНДР и Вьетнам

Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на визит Путина в КНДР и Вьетнам

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию третьих стран на визит президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

«С одной стороны, она достаточно предсказуемая. Любая внешнеполитическая активность России воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западного устремления. С одной стороны, она предсказуемая, с другой — вызывает непонимание. Отношения с нашими партнерами не направлены против третьих стран. Направлены исключительно на рост благосостояния стран, с которыми взаимодействуем», — сказал представитель Кремля.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. В ходе встречи северокорейский лидер, в частности, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

По итогам этих переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ.

20 июня президент России посетил Вьетнам.

После поездки Путина в КНДР МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами