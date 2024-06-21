ЕС намерен согласовать механизм кредита Украине под доходы от активов РФ

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз собирается обсудить механизм, который необходимо сформировать для предоставления кредита Украине на сумму 50 миллиардов евро с погашением доходами от российских замороженных активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас состоится первая дискуссия по решению G7 выделить 50 миллиардов кредит Украине. Еврокомиссия работает над механизмом для предоставления этого кредита, открыта для других членов G7… Кредит нужен для поддержки украинских финансов и бюджета в ближайшие месяцы, а не годы. Но я уверен, что в ходе этой встречи министры подготовят для Еврокомиссии четкие ориентиры», — сказал Джентилони.

Он добавил, что для согласования механизма нужны скорость и единство.

До этого сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому очень понравилась идея признать РФ спонсором терроризма и передать Украине ее замороженные активы. Грэм напомнил, что российские деньги общей суммой в $300 млрд есть у Евросоюза, а также определенное количество средств заморожены на счетах в Соединенных Штатах. Кроме того, по словам члена конгресса, законодательство США позволяет признать РФ спонсором терроризма.

Ранее Путин разрешил конфисковывать имущество США в России.