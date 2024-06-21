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Политолог: США теряют приобретения, сделанные после Холодной войны

Политолог Перла: Запад на глазах теряет свое влияние в мире

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Максим Блинов/РИА Новости

Поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею показывают, что США утрачивают свое мировое влияние. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Вашингтон, по его словам, постепенно теряет все приобретения, сделанные после победы в Холодной войне.

«Уже сейчас активных союзников у России не меньше, чем у США. Будет больше. Идет новый раздел мира. И Вьетнам, как и вся Юго-Восточная Азия, должен быть на нашей стороне», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия обретает новых союзников, у которых свои счеты с Западом. Это и есть формирование нового мирового порядка, заключил политолог.

Государственный визит Путина в КНДР состоялся 18–19 июня. 20 июня завершилась его поездка во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США направят помощника госсекретаря во Вьетнам на фоне визита Путина.

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