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Арестович оценил стратегию Путина в конфликте на Украине

Арестович признал успешность стратегии Путина в конфликте на Украине

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Алексей Арестович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) признал успешность стратегии Владимира Путина в конфликте, призвав задуматься, что произойдет с республикой через полгода. Его слова приводит YouTube-канал Ксении Собчак «Осторожно: Новости».

«Стратегия Путина имеет все шансы на успех… И это еще один повод подумать [Украине] – не надо ли нам сейчас здесь остановиться, поскольку через полгода, заплатив еще десятками тысяч жизней и разрушенной экономикой… Не пора ли остановиться двум народам здесь?» — заявил Арестович.

Он задался вопросом, что произойдет на Украине со светом, войсками, западной помощью через полгода, и хватит ли у Киева сил провести очередную мобилизацию в случае больших потерь.

До этого Арестович связал завершение конфликта Москвы и Киева с изменениями во внутренней политике Украины, которой необходимо сделать «исторически правильный выбор».

Ранее Арестович рассказал, что украинцы думают о России, даже когда едят пельмени и принимают душ.

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