Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о «шизофреническом» стиле украинской пропаганды, где все собрано вокруг России. В беседе с YouTube-каналом «Осторожно: Собчак» он указал, что граждане республики думают о России, даже когда едят пельмени и принимают душ.

«У нас пропаганда шизофреническая. С одной стороны мы жертвы, с другой стороны мы герои, которые вот-вот развалят Россию и поделят ее. А в России это [Украина] жертва, которая посмела взбунтоваться», — заявил экс-советник Зеленского.

По его словам, в фокусе «российской пропаганды» — Запад, в то время как в фокусе украинской — Россия. Он назвал это «контрзависимыми отношениями».

«Если Россию изъять из украинского ментального круга, то рухнет все. У нас все собрано вокруг России. У нас человек с лавочки поднимается, идет в душ — он думает про Россию, должен думать про Россию, по мнению нашей пропаганды, он идет за картошкой — он думает про Россию, он ест пельмени — он думает про Россию. Россия в это время борется с Западом», — объяснил Арестович.

До этого он заявил, что Владимир Зеленский привел Украину к катастрофе. Он напомнил, что пять лет назад глава Украины получил уникальный шанс изменить страну. По мнению Арестовича, сейчас украинский народ «лишен надежды», поскольку ничего из обещанного не было выполнено.

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