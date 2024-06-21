Эксперт объяснил, как связаны между собой поездки Путина во Вьетнам и КНДР

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам следует рассматривать в совокупности с визитом в Северную Корею, поскольку эти страны «успешно воевали с США». Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог Николай Стариков.

«То, что сейчас Вьетнам и Северная Корея находятся в разной степени взаимодействия с Западом, сути дела не меняет. Освежаются старые партнерские связи, заключаются новые договоры, по сути, выстраивается новая архитектура безопасной Евразии», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что российский лидер своей поездкой по восточным странам заложил первые кирпичи в «здание безопасности не только Европы, но и всей Евразии».

Государственный визит Путина в КНДР состоялся 18–19 июня. 20 июня завершилась его поездка во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили, что хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина.