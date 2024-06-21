Украинский президент Владимир Зеленский «спрятал в стол» целый ряд законов и фактически лишил Верховную раду Украины статуса единственного законодательного органа страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем посте во «ВКонтакте».

«Главарю преступного сообщества Зеленскому основной закон не писан», — написал он.

По словам Медведева, Зеленский на посту президента Украины не подписал и не вернул на повторное рассмотрение Верховной рады 32 закона, которые были приняты украинским парламентом. Зампред Совбеза РФ заявил, что Зеленский «просто спрятал их в стол» и таким образом «украл» у украинского народа «регулирование огромного числа вопросов».

Медведев уточнил, что президент Украины практикует такое с 2020 года, а с февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, делает это постоянно.

«Тем самым нелегитимный ныне глава умирающего государства жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа», — считает зампред Совбеза.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый глава государства должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

24 мая российский президент Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась. Также Путин заявил, что Киев не заинтересован в проведении выборов на Украине и вечно будет тянуть с прекращением огня.

Ранее украинский депутат рассказал, что в Верховной раде могут начать разработку проектов о демобилизации, если сохранится текущий темп мобилизации.