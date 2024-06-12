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Экс-офицер армии США сравнил репортажи американских СМИ с Украины с «потоками помоев»

Офицер США Беннетт назвал потоком помоев репортажи американских СМИ с Украины

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Reuters

Головы бойцов, воюющих в рядах батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), промыты ЦРУ. Об этом заявил бывший офицер армии Соединенных Штатов Скотт Беннетт в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я говорил с азовцами, когда был на Донбассе. Я видел татуировки и пообщался с ними. Их головы промыты ЦРУ, враньем из переписанных учеников истории. Они убеждены, что РФ — причина всех их несчастий, бедности, угнетения», — заявил он.

Беннетт подчеркнул, что американцы также не понимают, что на самом деле происходит на Украине. Он назвал репортажи американских СМИ «бесконечным потоком помоев и пропаганды».

11 июня в Госдепе США заявили, что украинский нацбатальон «Азов» «уже не тот, что прежде».

В этот же день американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение США об отмене ограничений на поставки вооружения «Азову» вызывает крайнее возмущение.

Ранее Сергей Лавров указал на угрозу возрождения нацизма из-за политики США.

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