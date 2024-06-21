Медведев назвал Зеленского преступником

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский наплевал на конституцию своей страны. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Этот бездарный фигляр вместе со своей бандитской кликой наплевал на Конституцию своего государства задолго до этого, начав весело, с наркотическим азартом раздув ноздри, жадно присваивать себе полномочия», — написал Медведев.

Он назвал Зеленского преступником, совершившим преступление, предусмотренное ст. 109 УК Украины. По мнению Медведева, издаваемые украинским лидером акты незаконны и не подлежат исполнению, назначенные им должностные лица не являются властью.

«Киевская камарилья, прикрываясь дутой декларацией об отмене выборов президента, надеется до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца», — добавил зампред СБ.

14 июня президент России Владимир Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине в 2024 году.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.