Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия. Его слова приводит радиостанция Kossuth.

«Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что если звезды сложатся удачно, «то получится убедить машиниста, и дальше не поедет никто».

Премьер Венгрии отметил, что ему удалость достичь «минимальной цели» и договориться с генсеком НАТО о том, что Будапешт не будет принимать участия в планируемой миссии на территории республики. При этом Орбан указал, что «машиниста убедить не удалось, поскольку он сильны». Теперь, по его словам, предотвратить глобальный конфликт сможет только Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом.

До этого Виктор Орбан заявил, что стремление Запада во главе с Соединенными Штатами при поддержке Германии нанести поражение России безнадежно и обойдется высокой ценой.

Ранее Орбан заговорил футбольной терминологией о конфликте на Украине.