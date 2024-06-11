Орбан заговорил футбольной терминологией о конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя результаты выборов в Европейский парламент, заявил, что сторонники мира в Европе ведут со счетом 1:0, а второй тайм пройдет в США, где осенью состоятся президентские выборы. Его слова приводит Index.

«Думаю, что мы ведем в Европе со счетом 1:0 в борьбе по вопросу о войне и мире. Перерыв отменен. Второй тайм состоится в Соединенных Штатах, и там тоже есть хорошие шансы на победу», — сказал Орбан.

По его словам, вопрос о продолжении конфликта на Украине стал главным на выборах в Европарламент. Он также напомнил, что его партия «Фидес» с начала боевых действий выступает за мирное урегулирование кризиса.

«Сделав этот выбор, мы поставили своей целью замедлить, а затем и остановить европейский поезд, который мчался навстречу войне. Это сработало. Не только в Венгрии, но и во всей Европе укрепились силы, выступающие за мир», — сказал премьер-министр.

В качестве примера он привел Францию, которая больше других выступала за отправку солдат на Украину, а по итогам выборов получила сильную встряску, поскольку Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы. По словам Орбана, есть хорошие шансы, что местные партии, выступающие за мирные переговоры, одержат победу.

До этого Орбан заявил, что если до предстоящих президентских выборов в США не будет развязан крупный военный конфликт в Европе, и на них победит Дональд Трамп, то на Западе может появиться коалиция сторонников мира ради завершения конфликта на Украине.

Ранее премьер Венгрии назвал условие завершения конфликта на Украине.