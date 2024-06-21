Экс-депутат Рады указал на интересную деталь в коммюнике саммита по Украине

Нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, ранее запретившего себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Запад заставит пойти на диалог с Москвой. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя содержание итогового коммюнике саммита по Украине в Швейцарии.

«Если же прочитать дословно коммюнике, опубликованное после конференции, то там написано о том, что Зеленский должен, обязан вести переговоры с Путиным. То есть фактически он хотел принудить Путина, хотел, чтобы страны надавили на Путина, а заставили его самого, наложив такую обязанность», — обратил внимание Царев.

Впрочем, по его словам, Зеленский может сохранить воинствующий образ перед электоратом, прикрывшись волей западных партнеров, и заявив, что он не хотел вести диалог с Москвой, но это воля «цивилизованного мира».

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке.

В итоговом коммюнике саммита, которое подписали его участники, присутствует только три пункта из «формулы мира» Зеленского. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Речь идет о таких пунктах, как ядерная безопасность, обмен пленных «всех на всех» и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях.

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.