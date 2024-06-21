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Лавров: не слежу за заявлениями МИД Украины по «мирной» конференции

Лавров заявил, что не следит за заявлениями МИД Украины по мирной конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следит за заявлениями МИД Украины о следующей «мирной» конференции, на которую якобы намерены пригласить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований», — сказал Лавров.

До этого сообщалось, что заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по урегулированию конфликта на Украине вызывает непонимание, для чего собирались без российских представителей участники конференции в Швейцарии. Дипломат подчеркнул, что если Россию позовут тогда, когда политики Запада и Украины сформулируют свою позицию и предъявят Москве, то это станет очередным ультиматумом. Лавров заявил, что подобным образом с Россией нельзя разговаривать.

Совместное коммюнике по итогам встречи призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее на Украине сообщили, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта.

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