Лавров: не слежу за заявлениями МИД Украины по «мирной» конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следит за заявлениями МИД Украины о следующей «мирной» конференции, на которую якобы намерены пригласить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований», — сказал Лавров.

До этого сообщалось, что заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по урегулированию конфликта на Украине вызывает непонимание, для чего собирались без российских представителей участники конференции в Швейцарии. Дипломат подчеркнул, что если Россию позовут тогда, когда политики Запада и Украины сформулируют свою позицию и предъявят Москве, то это станет очередным ультиматумом. Лавров заявил, что подобным образом с Россией нельзя разговаривать.

Совместное коммюнике по итогам встречи призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее на Украине сообщили, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта.