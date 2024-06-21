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Политолог раскрыл закулисье отношений России и КНДР

Политолог Гасанов: КНДР определилась со своим выбором, заключив договор с РФ

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KCNA/Reuters

Эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv раскрыл закулисье отношений России и Северной Кореи, комментируя недавний визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Политолог напомнил о сообщениях в западной прессе, в которых утверждается, что КНДР якобы поставляет Москве боеприпасы.

«Официально мы это не можем подтвердить. Потому что де-юре мы все еще соблюдаем санкционный режим в отношении Северной Кореи. Но если де-факто это и происходит, то здесь ничего плохого нет. КНДР определилась со своим выбором, как, например, и Иран. Кстати говоря, с ним такая же ситуация в плане санкций», — отметил Гасанов.

Западу, по его словам, остается только гадать, поставляет КНДР снаряды для нужд России или нет.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину.

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