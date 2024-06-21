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На Украине заявили о готовности Эстонии принять истребители F-16

Генерал-майор СБУ в запасе Ягун: Эстония готова принять F-16 для Украины

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Lewis Joly/AP

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что Эстония гораздо смелее других стран НАТО и была бы рада предоставить аэродромы для истребителей F-16, однако страна не имеет границы с Украиной. Его слова приводит телеканал NTA.

«Никто не возьмет на себя ответственность базирования самолетов, которые принимают участие в боевых действиях, на своей территории. Это однозначно принятие участия в боевых действиях. Ни одна страна, которая есть у нас по границам, не готова. Ну, кроме Эстонии. Но Эстония далеко и у нее нет границы с нами. Поэтому имеем то, что имеем», — заявил Ягун.

По его словам, ВСУ необходимо, чтобы истребители находились «под рукой», признав, что ВС РФ будут охотиться за F-16. В то же время он назвал «блефом» заявления о том, что Россия будет наносить удары по аэродромам за пределами территории Украины.

«Любой удар России по территории НАТО приравнивается к войне, поэтому будет удар в ответ. И Россия это понимает. Это просто блеф. Но некоторые страны на это ведутся, и, к сожалению, имеем то, что имеем», — указал Ягун.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого The Gaurdian со ссылкой на источники писала, что ВСУ будут использовать истребители F-16 для защиты Харькова от ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Авторы публикации уточняют, что ВС РФ запускают КАБы со своей территории, то есть истребителям F-16 придется работать по российской авиации на российской территории.

Ранее в США предупредили о последствиях провала истребителей F-16 для Украины.

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