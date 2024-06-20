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В США предупредили о последствиях провала истребителей F-16 для Украины

BI: провал истребителей F-16 на Украине рискует подорвать поддержку от США

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Vadim Ghirda/AP

Уничтожение истребителей F-16 на территории Украины или их неудачное применение летчиками ВСУ может подорвать поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов, пишет Business Insider.

«На Украине предполагают, что самолет будет очень полезным в боях против российских сил, но есть угроза негативной реакции на потери истребителя или же неспособность добиться больших успехов с его применением», — пишет издание.

Как следует из текста, возможный провал в использовании F-16 в зоне спецоперации навредит Украине в политическом плане, и повлияет на мнение политиков США, которые сомневаются в необходимости помощи Киеву.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого The Gaurdian со ссылкой на источники писала, что ВСУ будут использовать истребители F-16 для защиты Харькова от ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Авторы публикации уточняют, что ВС РФ запускают КАБы со своей территории, то есть истребителям F-16 придется работать по российской авиации на российской территории.

Ранее военный эксперт оценил сроки появления F-16 на Украине.

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