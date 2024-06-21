Политолог: пока Запад занят Украиной, Россия сделала ход конем

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Политолог напомнил недавнее заявление российского лидера о том, что, если Запад позволит Украине наносить удары вглубь РФ, Москва может использовать территорию третьих стран для размещения своего оружия.

По мнению Гасанова, этот план уже осуществляется. Россия активно оказывает давление на США и их сателлитов, причем ассиметричным путем, констатировал эксперт.

«А какие это третьи страны? Один вариант — КНДР, которая как раз находится недалеко от Соединенных Штатов. Следующий вариант — Куба, куда, кстати, недавно прибыл наш фрегат «Адмирал Горшков». И таких точек все больше и больше становится. Это и Вьетнам, и Мьянма. То есть мы потенциально наносим удары в традиционных зонах влияния Запада», — сказал Гасанов.

Государственный визит Путина в КНДР состоялся 18–19 июня. 20 июня завершилась его поездка во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Южной Корее заявили, что недовольны новым уровнем отношений между Россией и КНДР.