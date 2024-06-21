Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что международное сообщество перестало следовать курсу Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, мир «больше не следует за США», а НАТО утратило свою мощь и теперь находится «на полном жизнеобеспечении».

Ранее газета Financial Times писала, что США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянно его подрывают и нарушают правила.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут писал, что США утратили свою исключительность и больше не являются примером демократического развития для других стран. Соединенные Штаты больше не будут восприниматься миром как «моральный ориентир или крестоносец», мировое сообщество просто будет считать их великой державой, указывает автор.

Ранее полковник Макгрегор указал на страх США перед прямым конфликтом с Россией.