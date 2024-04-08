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В Китае назвали ФАБ-3000 бомбой «судного дня» для ВСУ

CNR: российская авиабомба ФАБ-3000 изменит конфликт на Украине

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РИА Новости

Россия приступила к массовому производству «супербомбы», которая нанесет критический ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает сайт Национального радио Китая (CNR).

«После того, как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище «супербомба», — пишет военный эксперт Шао Юнлин.

Благодаря мощи и ударным способностям ФАБ-3000 станет бомбой «судного дня» для украинской армии, убежден автор.

В настоящее время у ВСУ нет систем противовоздушной обороны (ПВО), которые смогут эффективно перехватывать российские планирующие авиабомбы, поэтому украинские наземные войска не защищены от ударов этих снарядов, отмечается в статье. По мнению Юнлина, активное применение ФАБ в зоне спецоперации может изменить конфликт на Украине не в пользу Киева.

4 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские войска нанесли огромный ущерб системе ПВО Украины. По его словам, сейчас украинские средства ПВО находятся в таком состоянии, что ВС РФ могут беспрепятственно применять планирующие авиационные бомбы в зоне боевых действий.

Ранее в Британии заявили, что умные бомбы России меняют ход боевых действий на Украине.

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Операция на Украине
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