В Южной Корее рассказали, от чего будет зависеть размер военной помощи Украине

Объемы военной помощи Украине со стороны Республики Корея будут зависеть от степени развития двусторонних отношений РФ и КНДР. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на неназванного сотрудника администрации президента страны.

Источник отметил, что сейчас у Сеула есть различные варианты снабжения Киева вооружениями. При этом выбор одного из них будет зависеть от дальнейших действий Москвы и Пхеньяна, подчеркнул он.

«Существуют различные варианты относительно поставок оружия [на Украину], и наша позиция по последним тенденциям в отношениях между РФ и КНДР будет зависеть от того, как Москва подойдет к данной ситуации в будущем», — сказал сотрудник администрации южнокорейского президента.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею с официальным визитом. На следующий день глава государства принял участие в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых они подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как рассказал Ким Чен Ын, в том числе документ предполагает развитие сотрудничества в военной сфере.

Ранее Путин предостерег Республику Корея от поставок определенного вида оружия на Украину.