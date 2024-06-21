МИД Южной Кореи вызвал российского посла

МИД Республики Корея вызвал посла России в Сеуле Георгия Зиновьева. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По данным журналистов, послу выразили протест в связи с заключением договора о стратегическом партнерстве России и КНДР.

В российском посольстве пока не прокомментировали эту новость.

Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР состоялся 18-19 июня. Переговоры лидеров двух стран в резиденции «Кымсусан» продлились полтора часа. С российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие чиновники.

В итоге Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.