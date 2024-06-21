Китайский профессор заявил о провале попыток США изолировать РФ

Попытки американских властей изолировать Москву от остального мира провалились. Об этом заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, сообщает издание Global Times.

Таким образом эксперт прокомментировал поездки президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, которые состоялись в период с 18 по 20 июня.

«Попытки США изолировать РФ путем принуждения других государств встать на их сторону оказались напрасными», — сказал он.

Ли Хайдун обратил внимание, что Москва и Ханой настроены и дальше развивать двустороннее сотрудничество. По мнению профессора, подобные усилия со стороны РФ и Вьетнама будут способствовать поддержанию стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В то же время эксперт отметил, что многие страны мира не хотят становиться «марионетками Вашингтона». Американские власти все еще пытаются продемонстрировать свое привилегированное положение на международной политической арене. Тем не менее США пора смириться с текущей геополитической обстановкой, даже если такое положение дел им не нравится, резюмировал Ли Хайдун.

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Уже вечером 19 июня Путин прилетел во Вьетнам. 20 июня президент РФ принял участие в переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом, который позже поделился положительными впечатлениями от встречи.

Ранее Путин назвал продуктивными переговоры с руководителями Вьетнама.