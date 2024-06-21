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В Южной Корее недовольны новым уровнем отношений между Россией и КНДР

«Рёнхап»: МИД Южной Кореи вызовет посла РФ для подписания договора с КНДР

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Reuters 

МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за визита президента России Владимира Путина в Северную Корею с дружественным визитом и подписания соглашений. Об этом сообщает информационное агентство »Рёнхап».

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев будет вызван в пятницу, 21 июня. Предполагается, что МИД Республики Корея донесет до представителя России позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном Москвой и Пхеньяном на саммите лидеров стран в среду.

Государственный визит Путина в КНДР состоялся 18-19 июня.

Переговоры лидеров двух стран в резиденции «Кымсусан» продлились полтора часа. С российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие чиновники.

Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков.

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