США и Китай впервые за 5 лет провели полуофициальные переговоры по ядерному оружию

Вашингтон и Пекин впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников американской делегации.

В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.

Ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по «второму треку», заявил, что Китай абсолютно уверен в том, что сможет одержать верх в борьбе за остров, не применяя ядерного оружия.

Отмечается, что участники переговоров по «второму треку» являются экс-чиновниками и учеными, которые могут авторитетно рассказывать о позиции своего правительства. Они могут это делать даже если не принимали непосредственного участия в ее определении. Переговоры между правительствами известны как «первый трек».

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил.

20 мая президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.