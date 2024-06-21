Зеленскому пожаловались на захват госохраны

Десять офицеров Управления государственной охраны (УГО) Украины пожаловались в письме президенту Владимиру Зеленскому на «самовольный захват власти в государственном правоохранительном органе» со стороны исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца. Об этом сообщает «Страна.ua».

В обращении офицеры подчеркнули, что Донец, после увольнения своего предшественника Сергея Рудя, издал приказ о своем повышении. Офицеры считают, что подобное было сделано незаконно.

По их словам, Донец приказал своим подчиненным заступать на дежурство без оружия. Это нарушает инструкцию, а также может привести к непредвиденным последствиям при охране первых лиц государства.

По мнению офицеров, действия и.о. главы УГО могут привести к тому, что «враг сможет беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию с применением взрывных устройств по отношению к президенту Украины».

В начале мая Зеленский снял с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский может уволить министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.