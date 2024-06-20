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Путин улетел из Вьетнама

Путин завершил государственный визит во Вьетнам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС.

Путин вечером 20 июня вылетел из аэропорта в Ханое.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что визит президента России во Вьетнам очень важен с той точки зрения, что это уравновешивает азиатский вектор России. По его словам, если КНДР находится под опекой Китая, то Вьетнам ведет себя достаточно самостоятельно, балансируя между КНР и США.

Путин сказал, что Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций.

Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Ранее сообщалось, что США хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина.

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