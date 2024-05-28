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Грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на Киев

Депутат Папуашвили обвинил оппозиционерку Деканоидзе в работе на Украину

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РИА «Новости»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе до сих пор имеет связи с украинскими спецслужбами. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Вы и сегодня сотрудничаете со спецслужбами иностранного государства. Дружите с Георгием Лордкипанидзе (замначальника украинской военной контрразведки), который стоял за тайной переправкой в Грузию с Украины бывшего президента Михаила Саакашвили (в октябре 2021 года)», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что Деканоидзе «имеет связь с человеком (Лордкипанидзе), который рассчитывал устроить кровопролитие в Грузии».

В период пребывания Михаила Саакашвили на посту президента Грузии Деканоидзе руководила Полицейской Академией. В 2015-2016 годах она возглавляла украинскую полицию, затем вернулась на родину и восстановилась в гражданстве Грузии.

До этого депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Нино Цилосани назвала действующего президента страны Саломе Зурабишвили «нео-Саакашвили», поскольку она хочет занять его место в рядах оппозиции.

28 мая парламент Грузии начал заседание, целью которого является преодоление вето президента страны на закон об иностранных агентах.

Отмечается, что для окончательного принятия закона за него должны проголосовать 76 из 150 депутатов. Если это произойдет, у спикера парламента появится право самостоятельно подписать документ. Далее он будет опубликован на официальных ресурсах и вступит в силу.

Ранее в Грузии отметили взвешенность решения не вводить санкции против России.

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