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Путин напомнил, когда Украина начала агрессию против ДНР и ЛНР

Путин: Украина начала агрессию против ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами напомнил, когда Украина начала агрессию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава государства, киевский режим начал агрессию не против РФ, он начал агрессию еще против признанных Россией ДНР и ЛНР до вхождения этих республик в состав страны.

7 июня Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

В феврале Путин заявил, что Россия преследует цель прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году. По его словам, специальная военная операция (СВО), которую РФ начала в 2022 году, является попыткой ее прекратить.

Ранее Путин назвал главную проблему переговоров по Украине.

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Операция на Украине
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