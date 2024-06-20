Нетаньяху заявил о готовности терпеть нападки в обмен на боеприпасы США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности терпеть персональные нападки при условии, что еврейское государство продолжит получать от Соединенных Штатов необходимую военную помощь. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале на русском языке.

«Я готов терпеть персональные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые в войне за свое существование», — написал Нетаньяху.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Американские источники Axios сообщили, что в администрации президента США Джо Байдена оказались недовольны «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросе военной поддержки Израиля.

Как следует из текста, советник Байдена Амос Хохштейн лично встретился с премьер-министром Израиля, заявив о неприемлемости записанного видеообращения и подобных обвинений в адрес США.

Ранее в Совфеде отреагировали русской поговоркой на ссору между Израилем и США.