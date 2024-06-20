Южную Корею призвали отправлять ВСУ оружие в ответ на договор России и КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея должны отреагировать на договор России и КНДР поставками вооружений Украине. Об этом бывший посол США в Москве Майкл Макфол написал на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Вашингтону и Сеулу необходимо дать ответ на «новый альянс» России и Северной Кореи.

«Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие в Украину?» — написал Макфол.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что визит Владимира Путина в Северную Корею серьезно изменил геополитическую ситуацию в мире.

До этого агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея планирует провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. По его данным, заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Южная Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера.

Ранее на Западе обеспокоились, что Россия превратит КНДР в ведущую ядерную державу.