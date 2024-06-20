Путин рассказал, почему на Украине не заинтересованы в проведении выборов

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине и вечно будет тянуть с прекращением огня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, киевский режим не желает «уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с конституцией Украины».

«То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня», — сказал политик.

Он добавил, что украинское руководство заинтересовано в том, чтобы российские войска «оставались на этих территориях», поскольку не заинтересовано в проведении выборов.

14 июня Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине в 2024 году.

24 мая российский президент заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.